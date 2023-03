Mãe de Gabriel Santana revela se sabia da bissexualidade do filho e comenta beijo em Fred Nicácio

Após ser eliminado do reality, ator ficou animado ao descobrir que recebeu cantadas do cantor Thiago Pantaleão

Reprodução/Globo Gabriel Santana beijou Fred Nicácio em uma festa do 'BBB 23'



Mãe de Gabriel Santana, Marisa falou sobre a bissexualidade do filho ao participar do “Encontro” nesta quarta-feira, 29. O ator, famoso por interpretar Mosca na novela “Chiquititas”, falou abertamente sobre sua sexualidade pela primeira vez no “BBB 23”. Logo no início do programa, o artista disse que estava disponível para beijar homens e mulheres na casa. Gabriel não viveu nenhum affair no jogo, mas se apaixonou por Bruna Griphao e deu um beijo em Fred Nicácio. Marisa contou que já sabia que o filho é bissexual, mas nunca tinha visto ele beijando outro homem. “Mãe é uma coisa que a gente sente, não tem como. Eu sempre tive uma relação muito aberta com o meu filho, então eu já sabia, mas confesso que ver ele beijando um homem foi a primeira vez. Já vi ele com várias meninas e mesmo sabendo que ele gosta de um e de outro, eu nunca tinha visto ele com um homem”, declarou. Ao deixar o jogo, Gabriel se animou ao descobriu que o cantor Thiago Pantaleão se manifestou após o ator pedir a Marvvila para apresentá-los quando ambos saíssem do “BBB 23”. “Espero que quando eu abrir meu celular já tenha um direct dele ali”, comentou o décimo primeiro eliminado do reality no “Bate-Papo BBB”. Na primeira foto de Gabriel fora da casa, Thiago comentou: “Lindo, a janta já está pronta”.