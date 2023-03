‘BBB 23’: Público pede expulsão de Cara de Sapato após selinho forçado em Dania e imobilização na cama

Vídeos viralizaram nas redes sociais e o lutador está sendo acusado de assédio, assim como MC Guimê

Reprodução/Globo Cara de Sapato está sendo acusado de assédio após forçar selinho em Dania Mendez



As atitudes de Cara de Sapato com Dania Mendez na festa do líder MC Guimê geraram uma série de críticas nas redes sociais. O lutador está sendo acusado pelo público de assédio e, no Twitter, a tag “expulsão” foi parar nos assuntos mais comentados desta quinta-feira, 16. Os momentos polêmicos aconteceram no quarto Fundo de Mundo, já no fim da festa do líder. Em um deles, Sapato dá um selinho, que foi visto como forçado, na mexicana que está de passagem pelo “BBB 23”. Já em outro, ele imobiliza a sister na cama e, segurando seus braços e suas pernas, dá um beijo no rosto da participante do reality “La Casa de Los Famosos”. Assim que Dania chegou na casa, vários participantes shipparam a mexicana com Sapato e ele decidiu investir no affair. Durante a festa, MC Guimê também gerou polêmica ao passar a mão no bumbum da visitante, e Lexa chegou a se manifestar. “Sapato usa a força dele para impedir que Dania se afaste dele, mesmo ela tentando se desvencilhar, e ele a beija à força. Isso é assédio e para mim é motivo claro para expulsão! Quando irão aprender? Bronca do Tadeu não é suficiente!”, postou uma pessoa. “Eu nunca ia imaginar que ia querer a expulsão do Sapato”, escreveu outra. “Sério, a Dania não merecia isso. Que vergonha, meu Deus! Aguardando a expulsão do Sapato e MC Guimê”, acrescentou mais uma. Veja a repercussão:

Sapato usa a força dele pra impedir que a Dania se afaste dele, mesmo ela tentando se desvencilhar, e ele a beija a força. Isso é ASSÉDIO e pra mim é motivo claro pra expulsão! Quando irão aprender? Bronca do Tadeu não é suficiente! #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/W3lAIwulwJ — Bia Wheats ˢᶜᶜᵖ 🇧🇷 (@biatrigo) March 16, 2023

o sapato imobilizando a dania pra tentar algo com ela depôs de ter forçado um beijo e depois dela ter tido o corpo violado pelo guime

DANIA MERECE RESPEITO! NÃO É NÃO! EXPULSÃO É O MÍNIMO #bbb23pic.twitter.com/pbLDLSPp4o — bruna | caravana RBD TOUR (@caravanarbd) March 16, 2023

Dania tentando ser simpática, mas dá pra ver nitidamente que ela está desconfortável…

isso deveria dar expulsão pic.twitter.com/t4OAXsfRQy — Letty (@Lehagiota) March 16, 2023

Enojado ao ver as cenas de assédio cometidos contra a mexicana Dania Mendez, protagonizadas pelo MC Guimê e Cara de Sapato. Assédio é motivo claro pra expulsão! Bronca do Tadeu não é suficiente! Se precisou forçar, se outro não quer, se constrange, intimida, é assédio! #BBB23 — Gustavo Veloso 🇧🇷🦑 (@g_vgouvea) March 16, 2023

eu nunca ia imaginar que ia querer a expulsão do sapato — mandex 🤙🏻 (@mandx_bbb) March 16, 2023

nao era expulsao pra guime e sapato? — not gio (@ogilvandre) March 16, 2023