‘Não estou bem’, diz Lexa após MC Guimê passar a mão em Dania no ‘BBB 23’

Cantora disse que sabe a ‘mulher incrível’ que é e comunicou que vai se afastar das redes sociais por um tempo

Lexa anunciou que vai se afastar por um período após vídeo polêmico de MC Guimê no 'BBB 23'



A cantora Lexa começou a noite de quarta-feira, 15, animada com a festa de MC Guimê, líder da semana, no “BBB 23”. A artista, que é casada com o funkeiro, fez vários elogios ao brother e declarou que estava emocionada com a alegria dele. “Eu não paro de chorar vendo ele tão feliz! Vocês acham que é fácil? Dói demais, dói em um lugar inexplicável, mas eu tô com você até depois do fim. Curta a sua festa! Te amo”, escreveu no Twitter. No entanto, durante a madrugada desta quinta-feira, 16, viralizou um vídeo em que Guimê aparece passando a mão no bumbum de Dania Mendez, participante de “La Casa de Los Famosos” que estava de passagem pelo “BBB 23”. No vídeo, é possível ver a mexicana tirando a mão do cantor do seu bumbum. O momento repercutiu de forma negativa e, depois disso, Lexa postou: “Eu sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer”. Em outro post, a artista acrescentou: “Eu não estou bem.. preciso de um tempo para mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui”. Os seguidores da dona do hit Sapequinha notaram que ela também tirou o “Team Guimê” da bio do seu Instagram. Veja vídeos:

NESSE AQUI A DANIA TIRAAAAAAA A MÃO DELE GENTE!!!!!!!!!! Guimê 🤦🏻‍♀️ #BBB23 Reprodução: globoplay pic.twitter.com/LXuTkDy0YL — JADE (@vaccisnelk) March 16, 2023