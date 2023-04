‘BBB 23’: Quarto Deserto é fechado, e sisters lamentam: ‘Dói o coração’

Últimas moradoras do cômodo, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa dão último adeus

Reprodução/TV Globo Aline Wirley dá último adeus para o Quarto Deserto



O Big Brother Brasil 2023 está chegando ao fim e na tarde desta quarta-feira, 12, os participantes restantes, principalmente “as desérticas”, receberam um anúncio surpresa: o fechamento do Quarto Deserto. As últimas moradoras do cômodo, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa foram avisadas para arrumar os pertences. “Atenção moradores do Quarto Deserto, arrumem malas e pertences. O quarto será fechado para sempre”, comunicou a produção do programa. As sisters lamentaram o fechamento do quarto. Larissa, inclusive, gritou e abraçou a parede do cômodo. “Eu não quero sair do Deserto. A gente é desérticas. A cara, fechado para sempre, não”, inicia. “Aqui tem tanta lembrança daqui. Sério, dói o coração, juro”, acrescenta. Já Aline Wirley deu último adeus ao quarto e se emocionou ao olhar para o ambiente. A identificação das sisters foi tamanha que, na noite de terça-feira, 11, elas planejaram uma viagem juntas com o tema do quarto.