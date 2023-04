Atriz de ‘Chiquititas’ diz que OnlyFans mudou a sua vida e admite que traiu o ex-marido

Renata Del Bianco também falou do affair que viveu com Pierre Bittencourt e contou que ex-BBB a ajudou assumir sua bissexualidade

Reprodução/Instagram/renatabdb Renata Del Bianco interpretou Vivi na primeira versão de 'Chiquititas'



A atriz Renata Del Bianco, que ficou famosa na década de 1990 por interpretar Vivi na novela infantil “Chiquititas”, está faturando atualmente com a divulgação de conteúdos picantes. “O OnlyFans trouxe a liberdade que eu estava esperando e a possibilidade de planejar o futuro. No site, mostro meus ensaios sem censura. O OnlyFans mudou minha vida”, contou a artista no programa “Fofocalizando”, do SBT. Em 2010, Renata se assumiu bissexual e viveu um affair com a ex-BBB Angélica Morango. Ao recordar o relacionamento, a atriz declarou: “Foi uma peça chave na minha vida, foi quando eu consegui falar sobre minha bissexualidade”. A intérprete de Vivi na primeira versão de “Chiquititas” também confirmou que na época da novela viveu um affair com o ator Pierre Bittencourt, que dava vida a Mosca.

“Teve um trelelê entre mim e o Pierre, sim. Eu era muito apaixonada pelo Pierre, mas ele só pisou em mim…. me disse que eu era menina de ficar e não de namorar”, lembrou. Atualmente, Renata está em processo de divórcio e luta na Justiça pela guarda da filha, Aurora. Ela foi casada com o designer Daniel Simonini e falou que a relação chegou ao fim porque se tornou tóxica para ambos. “Teve traição da minha parte: eu traí. Terminou nosso casamento por causa disso”, revelou. Renata disse que estava se sentindo abandonada e que foi agredida fisicamente: “Quando chegou no contato físico, para mim é o limite. A única agressão física que teve foi no dia que a gente terminou…. eu tenho uma medida protetiva contra o Daniel”.