Arnold Schwarzenegger se irrita com buraco em estrada e resolve fechá-lo por conta própria: ‘Três semanas esperando’

O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, chamou atenção de moradores e internautas ao compartilhar em suas redes sociais um vídeo em que aparece cobrindo, por contra própria, um buraco em uma estrada do bairro em que mora em Los Angeles. “Hoje, depois que toda a vizinhança ficou chateada com esse buraco gigante que está estragando carros e bicicletas há semanas, saí com minha equipe e consertei”, escreveu ele no Twitter. “Eu sempre digo, não vamos reclamar, vamos fazer algo a respeito. Aqui está”, acrescentou. No vídeo é possível ver que uma moradora aprova a atitude. Ela passa com o carro da hora em que ele está realizando o serviço e o agradece. Em resposta, ele responde “de nada” e acrescenta “você tem que fazer isso sozinho. Isso é uma loucura. Há três semanas estou esperando que esse buraco seja fechado”. O porta-voz de Schwarzenegger, Daniel Ketchell, explicou o porquê o ator tomou essa decisão. Segundo ele, dezenas de pedidos de reparos foram feitos pelos moradores de Brentwood, contudo, como pode ser visto, nada foi realizado. Segundo a agência ‘Associated Press’, desde 30 de setembro, Los Angeles recebeu 9.692 solicitações de serviço para reparos e, até 6 de abril, as equipes preencheram pelo menos 17.549 buracos, disseram autoridades. Na semana passada a prefeita Karen Bass anunciou um plano para lidar com o que ela chamou de número sem precedentes de ruas danificadas em toda a cidade. Contatado pela agência, o Departamento de Obras Públicas não respondeu um e-mail perguntando se o buraco que Schwarzenegger fechou estava programado para ser consertado.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT

— Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023