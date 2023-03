Lima Duarte fala sobre acidente que deixou motociclista ferida: ‘Minha habilitação está válida’

Ator de 92 anos disse que não foi o responsável pelo ocorrido e afirmou que prestou socorro à vítima

Reprodução/Instagram/limaduarte Lima Duarte afirmou que prestou 'os socorros necessários' à motociclista



O ator Lima Duarte falou sobre o acidente de trânsito que se envolveu na última quarta-feira, 3, em São Paulo. Na ocasião, uma motociclista foi atingida pelo carro do artista e ficou ferida. À Jovem Pan, o ator de 92 anos confirmou o ocorrido, mas declarou que não foi ele o responsável pelo acidente. “Àqueles que me acompanham há tantos anos, esclareço que de fato fui envolvido em um acidente de trânsito sem a minha responsabilidade, que prestei imediatamente todos os socorros necessários. Estamos acompanhando o estado de saúde da motociclista e lamentamos profundamente o ocorrido no desejo de que ela se restabeleça o quanto antes”, afirmou Lima, negando que foi negligente no socorro à vítima. O ator também garantiu que está com sua CNH em dia e disse que vai colaborar com a polícia para esclarecer o que aconteceu.

“Gostaria de ressaltar que minha habilitação está válida. Reitero meu compromisso com a segurança no trânsito e minha disposição em colaborar com as autoridades para esclarecer todos os fatos relacionados ao acidente.” A motociclista atingida pelo carro do ator é Simone Regina de Abreu Nunes, de 37 anos. Ao Em Off, ela falou que quebrou cinco ossos da bacia no acidente. Na versão dela, o carro do ator atingiu sua moto e a atropelou quando ele tentou ultrapassá-la em alta velocidade. Segundo Simone, o veterano artista cogitou ir embora do local após o acidente, mas foi impedido por policiais e encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Ele teria dito aos policiais que arcaria com os danos da moto.