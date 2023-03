‘BBB 23’: Ricardo conquista Poder Curinga, mas Dania Mendez pode atrapalhá-lo

Mexicana, que está de passagem pela casa, terá um papel importante na formação do próximo paredão

Reprodução/Globo Ricardo arrematou o Poder Curinga no 'BBB 23'



Ricardo deu o melhor lance de estalecas e conseguiu arrematar o Poder Curinga nesta sexta-feira, 17. O que Alface não sabe é que Dania Mendez, mexicana que está de passagem pelo “BBB 23”, terá um papel importante na votação do próximo domingo, 19, isso porque ela é quem vai definir se o voto do detentor do Poder Curinga terá peso dois ou se será anulado. Caso a disputa seja acirrada, isso pode definir o rumo do paredão. A formação vai ocorrer da seguinte forma: primeiro o anjo imuniza, depois a líder Bruna Griphao indica uma pessoa e, na sequência, a casa vota. A votação desta semana vai acontecer no confessionário e os dois brothers mais votados vão para o paredão. Amanda, que ficou em segundo lugar na Prova do Líder, terá direito a indicar mais uma pessoa. Com quatro pessoas na berlinda, a prova Bate e Volta vai acontecer sem o participante indicado pelo líder e, assim, um deles se salva. Os três que sobrarem vão disputar a preferência do público no paredão.