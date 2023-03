Lexa surge aos prantos após expulsão de MC Guimê e freta jatinho para encontrá-lo; veja

‘É um pesadelo’, declarou a cantora após o funkeiro ser eliminado do ‘BBB 23’ por importunação sexual

Reprodução/Instagram/lexa Lexa falou que está vivendo um pesadelo e que decidiu ir ao encontro de MC Guimê



A cantora Lexa fretou um jatinho e voou para o Rio de Janeiro para encontrar o marido, o cantor MC Guimê, que foi expulso do “BBB 23” por importunação sexual. Após o apresentador Tadeu Schmidt dar a notícia no programa ao vivo de quinta-feira, 16, a funkeira apareceu aos prantos nos stories do Instagram. “É um pesadelo, é um pesadelo, gente. Não é possível”, declarou sem conter as lágrimas. Quando se acalmou, Lexa voltou às redes sociais e deu uma explicação aos fãs: “Estou pegando um jato que eu acabei de fretar e estou indo para o Rio de Janeiro para conversar, colocar tudo em pratos limpos e decidir o que vai ser da vida. Mas, principalmente, [para] estar do lado em um momento tão difícil. O que vai acontecer só Deus sabe, até porque são quase 10 anos juntos, é muito tempo, mas eu também sou um ser humano e minhas dores são válidas”, afirmou a artista, que neste momento quer ficar mais afastada das redes sociais. Guimê foi alvo de críticas após viralizar um vídeo em que ele aparece passando a mão no bumbum de Dania Mendez, mexicana que está de passagem pelo “BBB 23”. Nas imagens, é possível ver que a sister tira a mão do brother do seu corpo. Chamada no confessionário, Dania disse que não lembrava da situação e que não se sentiu incomodada porque todos tinham exagerado na bebida. No entanto, ao analisar a situação, a produção do reality optou pela expulsão.

a lexa acabou de postar um storie abaladíssima pic.twitter.com/YgJSPJrLgK — luscas (@luscas) March 17, 2023