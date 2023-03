Mãe de Cara de Sapato se manifesta após filho ser expulso do ‘BBB 23’: ‘Não podemos calar a boca’

Wilma Monteiro demonstrou apoio ao lutador e disse que ele deve levantar a cabeça, pois um erro não o define

Reprodução/Globo Cara de Sapato foi expulso do 'BBB 23' por importunação sexual



Cara de Sapato recebeu o apoio da mãe, Wilma Monteiro, após ser expulso do “BBB 23” por importunação sexual. “Filho! Levante a cabeça porque um erro não define quem você é! O mundo precisa de mais perdão, de mais amor e menos julgamentos! Espero te ver logo e poder te abraçar! A sua trajetória de vida é linda. Sempre venceu os gigantes que se apresentaram nos seus caminhos com lisura! Não podemos calar a boca dos que te julgam, mas permanecemos te amando: seus fãs, seus amigos e sua família! Não posso deixar de agradecer a equipe da Amanda por todo o apoio”, escreveu a mãe do agora ex-BBB em um post no Instagram. O lutador deixou o reality junto com MC Guimê na noite de quinta-feira, 16, devido às atitudes que teve durante a festa do líder desta semana. Alcoolizado, Sapato chegou a dar um selinho à força na mexicana Dania Mendez e também imobilizou a participante de “La Casa de Los Famosos” em uma das camas do quarto Fundo do Mar. O público acusou o brother de assédio e pediu sua expulsão. Dania foi chamada no confessionário para dar sua versão da história e, mesmo defendendo Sapato e Guimê, a direção do programa optou por eliminá-los do reality.