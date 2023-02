‘BBB 23’: Ricardo vence Prova do Anjo e coloca líder no Monstro

Além de Cezar, que deixou o vip e foi para a xepa, Alface também colocou no Cristian no castigo

Reprodução/Globo Ricardo deu o Monstro para Cezar e Cristian após vencer a Prova do Anjo



Ricardo foi quem se saiu melhor na Prova do Anjo que aconteceu neste sábado, 18, no “BBB 23”. Apenas Larissa não participou da disputa, pois essa foi sua consequência ao sair da Prova do Líder. “Hoje na prova vocês vão ter três desafios. No primeiro, precisam achar a bebida gelada, depois precisam achar o cupom de desconto para usar no app. E, por fim, ganha o Anjo quem fizer a entrega a mais rápida”, explicou o apresentador Tadeu Schmidt. A última etapa foi disputada apenas por Ricardo, Sarah Aline e Gabriel Santana. Fantasiados de moto, os brothers tiveram que percorrer um percurso equilibrando seis bebidas em uma bandeja.

Ao cumprir primeiro o desafio e vencer a prova, Alface gritou e chorou de emoção. Para o castigo do Monstro, o biomédico surpreendeu ao escolher o líder da semana, Cezar. Com isso, ele sai do vip e vai para a xepa. Cristian também foi colocado no Monstro. “Os dois castigados deverão passar o tempo todo vestidos de irritadinhos e, ao sinal do Monstro, deverão ir até à área reservada para os estressados e lá mesmo extravasar toda essa falta de paciência. Cada castigado perde 300 estalecas”, leu o novo Anjo. Para o almoço que ganhou, Ricardo convidou MC Guimê, Fred e Larissa.