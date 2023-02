Bruno Gaga aperta botão de desistência e deixa o ‘BBB 23’

Atendente de farmácia, vindo de Alagoas, disse que “chegou ao limite”

Reprodução/Tv Globo Bruno Gaga é o quinto eliminado do BBB 23



O atendente de farmácia Bruno apertou há pouco o botão de desistência do Big Brother Brasil 23 e deixou a casa. Aos colegas de confinamento, o brother disse que o seu psicológico está abalado e que estava com saudade da família. “Cheguei ao meu limite. Eu estava dormindo com palpitação. Não vou entregar nada desse jeito sendo uma múmia aqui, Eu poderia fazer muito mais”, comentou. Bruno, de 32 anos, veio de São José da Laje, em Alagoas, e fazia parte do grupo Pipoca. Ele é o quinto eliminado da casa mais vigiada do Brasil nesta edição.