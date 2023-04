‘BBB 23’: Sarah Aline conquista prova do anjo e coloca Amanda e Bruna Griphao na mira do paredão

Formação da nova berlinda acontece na noite desta sexta-feira, 14

Reprodução/Globo Sarah Aline ganha prova e é o novo anjo do 'BBB 23'



A semana no Big Brother Brasil 2023 continua agitada. Após a eliminação de Cezar Black e a nova liderança de Domitila Barros nesta quinta-feira, 13, os brothers participaram de uma prova nesta sexta-feira, 14, para definir o novo anjo. Sarah Aline levou a melhor e poderá imunizar um participante no 15º paredão, além de ter ganhado R$ 10 mil. Amanda e Bruna Griphao foram escolhidas para o castigo do monstro e vão participar de um jogo de arremesso ao vivo. Quem tiver o pior desempenho vai para a formação da berlinda já com dois votos computados. Domitila e Ricardo Alface foram convidados para o almoço do anjo. Em relação a dinâmica desta sexta, a primeira parte foi disputada em dupla. Sarah e Ricardo venceram após pegar todas as bolinhas e apertar o botão no menor tempo. Depois, eles duelaram entre si. Os dois precisaram dar um palpite do número de bolinhas que haviam em um compartimento. Sarah chegou mais próximo da quantidade certa e levou o duelo. A formação do novo paredão acontece na noite desta sexta-feira.