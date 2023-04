Key Alves revela quanto faturou no OnlyFans após ganhar visibilidade no ‘BBB 23’

Jogadora de vôlei disse que vai investir em conteúdos para a plataforma e quer tornar seu perfil o maior do Brasil

Reprodução/Instagram/keyalves Key Alves disse que já faturou prêmio do 'BBB' no OnlyFans



Key Alves não venceu o “BBB 23”, mas a visibilidade que ganhou no reality show da Globo ajudou a jogadora de vôlei a faturar alto com os conteúdos sensuais que divulga no OnlyFans. De acordo com a sister, ela já conseguiu ganhar um valor superior ao prêmio do programa. Vale lembrar que até a edição passada, o campeão levada para casa R$ 1,5 milhão, mas este ano o prêmio é acumulativo e atualmente está em R$ 2,3 milhões. “Fiquei muito feliz quando vi [os ganhos]. Porque a gente fez muito trabalho aqui fora antes de eu entrar no ‘BBB’, a gente fez muitos dias de fotos, vídeos, e a nossa intenção era essa: entrar lá dentro e, se não fosse a campeã, então fazer pelo menos o prêmio no OnlyFans. E a gente já fez, sim, o valor, graças a Deus! E vamos trabalhar muito mais! A gente está com muitas ideias novas”, disse a atleta, conforme divulgado pelo Gshow.

O plano de Key, que está solteira desde que Gustavo Benedetti rompeu o namoro que começou dentro do jogo, é fazer ensaios sensuais em todos os Estados brasileiros, considerando a cultura de cada região. “O primeiro ensaio fotográfico vai ser na Bahia, em Salvador”, adiantou a ex-BBB, que deixou claro que seu principal foco nesse pós-reality é investir na plataforma e tornar o seu perfil o maior do Brasil. “Como eu participei de um reality nacional, todo mundo já sabe que eu tenho OnlyFans. A nossa ideia é passar Estado por Estado, fazer cada ensaio fotográfico meio baseado na cultura de cada Estado, e aproveitar e conhecer o carinho dos fãs. Estou muito ansiosa, muito mesmo.” A jogadora de vôlei também pretende investir no mercado mexicano, pois ficou conhecida no México por participar do “La Casa de Los Famosos”. Key disse que algumas marcas mexicanas já entraram em contato com ela, mas que ainda não fechou nenhum contrato.