‘BBB 23’: Sarah Aline é eliminada com 58,2% dos votos

Mais uma sister deixou a casa do Big Brother Brasil 23 na noite deste domingo, 16, e a casa define o Top 6. Aline Wirley, Bruna Griphao e Sarah Aline disputaram a preferência do público na reta final do reality. A cantora parou no paredão por indicação da líder Domitila, enquanto Bruna e Sarah foram as mais votadas da casa. Nas redes sociais, a briga ficou entre as torcidas de Bruna e Sarah e quem saiu foi eliminada foi Sarah Aline com 58,2% dos votos. Bruna veio em seguida com 41,09% dos votos e Aline teve apenas 0,71%.