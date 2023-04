Bruno Gagliasso chama atriz Betty Faria de ‘nova Regina Duarte’ em discussão no Twitter

Atores trocaram farpas na rede social ao comentar sobre ‘climão’ no Encontro entre Patrícia Poeta e Manoel Soares

Reprodução/ twitter @brunogagliasso e instagram @bettyfariaoficial Bruno e Betty discutiram 'amistosamente' nas redes sociais ao defender apresentadores



O ator Bruno Gagliasso chamou a atriz Betty Faria de “nova Regina Duarte” e causou furor nas redes sociais. Tudo começou quando a artista de 81 anos tomou partido na polêmica entre Manoel Soares e Patrícia Poeta, apresentadores do Encontro, da TV Globo. No início do mês, Patrícia recebeu críticas pela forma como trata o colega. Em seguida, Manoel disse que seus filhos foram hostilizados por causa da polêmica e Betty reagiu. “E ele é uma vítima? Todos os dias tem isso na mídia”, escreveu ela em sua rede social. “É uma campanha contra Patrícia Poeta, uma profissional boa, conhecida, com muitos anos de trabalho? Ele ficou famoso por isso, pois antes não era conhecido. Coisa chata!”, completou. Questionada por um seguidor sobre seu tom, a atriz respondeu. “E preto não erra? Não se pode mais falar nada que é preconceito?”. Com isso, Bruno Gagliasso compartilhou a notícia sobre a fala de Betty e indagou. “Voltei só para fazer uma perguntinha: Vem aí uma nova Regina Duarte? Beth Duarte ou Regina Farias?”, publicou.

Prontamente, Betty respondeu. “Bruno você não me conhece. Admiro você por tudo, mas não seja injusto comigo por que dei uma opinião em defesa de uma mulher boa profissional que está sofrendo campanha diária. Isso é coisa de bolsonarista que chama a gente de comunista quando fala algo que desagrada. Atenção!”, disse. O ator, então, replicou. “Beth, querida. Também a admiro e por isso me espantou sua “opinião“. O argumento “é apenas minha opinião” já serviu como estratégia bolsonarista pra relativizar muitas barbaridades. Para defender uma mulher não precisamos diminuir um homem preto. Estejamos atentos. Bom domingo”. Em resposta a seguidores, sem mencionar Bruno, Betty disse estar “decepcionada com o radicalismo sério de algumas pessoas” e que só tentou defender Patrícia.