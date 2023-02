Big Fone e paredão relâmpago: saiba tudo sobre a Semana Turbo do ‘BBB 23’

Até a próxima terça-feira, 28 de fevereiro, dois brothers/sisters serão eliminados da casa

Divulgação Reality show está com audiência baixa e tenta chamar o público



O Big Brother Brasil 23 vai ter uma semana agitada. Tentando driblar a baixa audiência, o reality investiu em uma nova dinâmica, chamada de “Semana Turbo“. Nesta quarta-feira, 22, acontece a festa do líder Cezar Black e as novidades começam na quinta-feira com o Big Fone tocando no período da tarde valendo um Poder Supremo. Quem atender poderá trocar qualquer pessoa do paredão – inclusive ele/ela mesmo. Ainda na quinta tem a prova do líder e na sequência, paredão relâmpago. O líder indica um, esse tem um contragolpe e a casa escolhe mais um no paredão triplo. A eliminação será no sábado e, na sequência, o Big Fone vai tocar ao vivo. Dessa vez, quem atender terá direito a imunidade e uma indicação ao paredão. No domingo, uma mesma prova define o Líder e o Anjo. À noite tem formação de paredão com bate-volta e a tradicional eliminação na terça. Anotou tudo?

Dinâmica da ‘Semana Turbo’ do BBB:

Quinta-feira: Big Fone toca de tarde + Prova do Líder à noite + formação de paredão relâmpago

Sábado: Eliminação + Big Fone ao vivo

Domingo: Prova de Líder/Anjo + formação de paredão

Terça-feira: Eliminação