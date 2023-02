Tiago Iorc faz versão acústica de ‘Zona de Perigo’ e é criticado nas redes sociais

Cantor fez releitura do hit de Léo Santana e provocou reações diferentes na web

Reprodução/YouTube Tiago gravou um trecho hit do Carnaval e não agradou a todos



A música de Léo Santana, ‘Zona de Perigo‘, é o grande hit desse Carnaval. O axé ganhou até uma versão acústica nesta quarta-feira, 22, do cantor Tiago Iorc. O músico compartilhou sua versão no TikTok e rapidamente viralizou nas redes sociais. No Twitter, muitas foram as críticas ao acústico, sendo que a maioria dizia não imaginar que Iorc faria uma regravação do hit baiano. O cantor também não é um dos mais queridinhos. A recepção foi diferente em cada rede social. No Instagram e no TikTok, Iorc recebeu elogios pela forma inusitada que abordou a música, mas no Twitter foram só reclamações e críticas. Confira abaixo o vídeo e alguns dos comentários:

