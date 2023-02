Joel morre em ‘The Last Of Us’? Fãs especulam sobre novos rumos da série

Comparações entre a produção da HBO e os jogos originais ganharam espaço nas redes sociais

As diferenças ente o jogo e a série The Last Of Us tem causado uma grande discussão entre os fãs. Após o episódio do último domingo, 19, muitos fãs especulam o destino de Joel, personagem principal interpretado por Pedro Pascal. Para seguir a leitura, é necessário estar ciente de que o texto contém spoilers sobre o episódio 6 da série da HBO e o jogo original. Em uma caminhada para entregar sua parceira e quase “filha” Ellie (Bella Ramsey) a um laboratório de cientistas, Joel (Pedro Pascal) entra em contato com o seu irmão Tommy (Gabriel Luna), que vive com a esposa em uma comuna pós-apocalíptica. Lá, ele se queixa de seu estado de saúde e pede para que Tommy cuide de Ellie. Logo após uma briga com a adolescente, ele muda de ideia e decide levá-la ao laboratório dos Vagalumes em busca de uma cura para a pandemia. Ao chegar, Joel nota que o local foi esvaziado, mas é surpreendido por um grupo de homens que o golpeia com uma facada no abdômen. Ellie se assusta e tenta socorrer o companheiro, mas se desespera ao notar que, em certo momento, seus sinais vitais parecem não dar mais respostas.

O rumo da série assustou alguns fãs, que esperavam um caminho parecido com o dos jogos, como de costume em episódios anteriores. Alguns perfis especulam que o acidente de Joel tenha sido um recurso dramático para o personagem criar laços ainda maiores com Ellie. “Nunca joguei o jogo, mas eu sei que Joel não morre nesse episódio. Fico pensando como a Ellie vai reagir com a morte dele na série…o Pedro e a Bella estão entregando tudo nas atuações”, opinou um perfil. “Uma mistura de sensações depois desse episódio, pois quem conhece o jogo sabe que o Joel não morreu e sente um certo alívio, porém lembra que ele só não morreu ainda”, pontuou outro. No jogo, o personagem interpretado por Pedro Pascal morre, mas em uma fase posterior e de forma diferente. A produção original dá a Joel um óbito violento, com um espancamento usando um taco de golfe. A morte acontece após ele levar Ellie ao laboratório dos Vagalumes. Os cientistas afirmam que Ellie pode ter a cura para a pandemia de fungos, mas seria necessário sacrificá-la para um estudo no cérebro. O personagem principal não concorda e acaba matando todos os médicos do local. A morte de Joel acaba sendo um acerto de contas quando ele é encontrado pela filha de um cirurgião que guiaria a cirurgia de Ellie.