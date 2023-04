Boninho abre inscrição para o ‘BBB 24’ e anuncia novidade: ‘Mais espaço’

Diretor do reality deu dicas de como fazer o vídeo e disse que nesse momento vai abrir 35% das vagas

Reprodução/Globo Boninho anunciou que o 'BBB 24' terá três grupos de participantes



O diretor Boninho anunciou que as inscrições para o “BBB 24” começam nesta sexta-feira, 21. Além disso, ele também deixou os seguidores curiosos ao revelar que os participantes não serão divididos apenas em dois grupos, Camarote e Pipoca, como é feito atualmente. Em um vídeo publicado no Instagram, o Big Boss disse: “Atenção, preste bem atenção! Não, isso aqui não é um Big Fone, é para avisar para vocês que amanhã, dia 21, a gente vai abrir as inscrições para o ‘Big Brother 24’ e vão ser, por enquanto, só 35% das vagas, então fica ligado”. Boninho também deu dicas de como fazer um vídeo que chame a atenção da produção do programa. “Prepara seu vídeo já, corre! Conta para a gente a sua história, conta para a gente como você é, de cara lavada, sem efeito e é isso o que a gente quer porque esse ano vai ter Camarote, Pipoca e vai ter também… essa não posso contar ainda, mas é mais espaço para vocês que querem curtir o ‘Big Brother’. Bora nessa”, concluiu. “24 é meu número, tá, só avisando”, brincou o ator Silvero Pereira nos comentários do post. “Camarote, pipoca e lascados no Serasa”, comentou outro. “Ansiosa! Já me sinto aí!!!? Vem ‘BBB 24’, estou pronta”, acrescentou mais um.