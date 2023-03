Boninho confirma Key Alves, do ‘BBB 23’, em intercâmbio com reality do México

Agora, resta saber qual mexicano participará da casa mais vigiada do Brasil por alguns dias

Reprodução/Globo Key Alves foi a oitava eliminada do 'BBB 23'



Key Alves foi a escolhida para representar o “BBB 23” no intercâmbio que trocará participantes com o reality “La Casa de Los Famosos”, do México. A informação foi confirmada por Boninho através do Instagram na tarde deste sábado, 11. “Vamos arrumar as malas”, escreveu o “Big Boss”, que postou o visto de viagem da jogadora de vôlei. Já a sister usou o Instagram para comemorar. “Me voy a México”. Agora, resta saber qual mexicano participará da casa mais vigiada do Brasil por alguns dias. Oitava eliminada do programa da Rede Globo, Key deixou a casa com mais de 56% de rejeição.