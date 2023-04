Bruna Griphao explode com Cezar no ‘BBB 23’ e é comparada a Karol Conká: ‘É de dar náusea’

Sister se revoltou com o enfermeiro após ouvir atrás da porta uma conversa dele com Domitila Barros; veja

Reprodução/Globo Bruna Griphao gritou com Cezar após escutar uma conversa atrás da porta



A atitude que Bruna Griphao teve com Cezar na noite de quarta-feira, 12, no “BBB 23” chocou o público. A sister se revoltou com o enfermeiro ao ouvir atrás da porta uma conversa do brother com Domitila Barros sobre Larissa. “Você não tem vergonha, não? Por que você só não assume os seus erros e fala: ‘Eu errei e é isso e acabou’. Ninguém usou nada contra você. Se olha no espelho, Black, olha para você e fala: ‘Eu fiz merd*, eu vou melhorar nisso, eu vou acertar naquilo’”, gritou a atriz. Na visão de Cesar, Larissa recebeu instruções da sua assessoria antes de participar da repescagem e retornar à casa mais vigiada do Brasil. “Para de ficar querendo se encobrir nas coisas, para de querer ficar achando justificativas para as merd** que você fala. Se a Larissa voltou, foi porque o Brasil escolheu dela voltar. Se ela não saiu, você aceita que dói menos… invejoso”, disparou Bruna, que também criticou Domitila por “dar palco” para o enfermeiro.

A atriz seguiu gritando e, durante seu discurso, falou que Cezar tinha que assumir seus erros e “virar homem”. “Você está sendo machista! Você quer que a gente use a pauta? Machista! Ela foi chamada de piranha, de cachorra. Você sabe o que é isso? Seu moleque”. Aline Wirley deu apoio a Bruna e disse: “Sim, machista”. Cezar tentou se defender: “Me respeite, que eu não sou moleque”. A ex-integrante do Rouge o enfrentou: “Ou o quê?”. O enfermeiro então disse: “Vocês gritam, falam tudo o que querem e agora apontam o dedo na minha cara”. Nas redes sociais, a atitude de Bruna foi comparada às que Karol Conká teve no “BBB 21”. O que muitas pessoas ressaltaram é que a sister não está sendo “cancelada” na mesma proporção que a rapper, que foi eliminada com a maior rejeição do reality no mundo.

“A última vez que me senti tão mal assim vendo uma cena do programa foi com a Karol Conka humilhando o Lucas Penteado. Agora a pergunta é: qual chance da Bruna sair com a mesma rejeição que ela?? Pois é, por que será??”, escreveu uma pessoa no Twitter. “Karol Conká ficou comendo poeira com a Bruna Griphao, como alguém consegue ser tão baixo assim?! E a Aline soltando um ‘ou o quê?’ depois de tudo que o Black ouviu calado. Essas ordinárias estão se achando as donas do programa. Essa Bruna é patética, bicho”, comentou outra. “A última vez que eu me senti tão desconfortável com uma cena foi com a Karol Conká que teve a sua resposta do público. É de dar náusea mesmo. Elas [Bruna e Aline] são detestáveis”, acrescentou mais uma.

#BBB23 A última vez que me senti tão mal assim vendo uma cena do programa foi com a Karol Conka humilhando o Lucas Penteado. Agora pergunta é: qual chance da Bruna sair com a mesma rejeição que ela?? Pois é, por que será?? pic.twitter.com/OMvOunGcwm — Gabriel Campos (@gabscmps) April 13, 2023

Karol Conka ficou comendo poeira com a Bruna Griphao, como alguém consegue ser tão baixo assim?! E a Aline soltando um OU O QUE depois de tudo que o Black ouviu calado. Essas ordinárias estão se achando as donas do programa. Essa Bruna é patética bicho! pic.twitter.com/nbsLyTjgRJ — DIGUINHO (@diguinhogalvao) April 13, 2023

o Brasil gosta de gente como essa Bruna? vi gente comentando sobre as atitudes da Karol Conka, mas a Karol não fez nem METADE do que isso fez. Domi e Black só ouvindo a baixa gritar, e a Aline se mostra omissa de novo à branca de novo. o expulso não era machista, né? #ForaAline pic.twitter.com/2fMZz9R4IW — FELIZ DIA 17 MEU AMOR 💕💕💟💟💘💘💘💝💝💖💖💗💗💗 (@KauChaves10) April 13, 2023

A última vez que eu me senti tão desconfortável com uma cena foi com a Karol Conká que teve a sua resposta do público. É de dar náusea mesmo. Elas são DETESTÁVEIS #BBB23 pic.twitter.com/bftIiWK9uL — Matheus Renault #BBB23 (@ImperioRenault_) April 13, 2023

Quando Karol Conká teve atitudes parecidas com os ataques da Bruna Griphao, ela foi cancelada pelo Brasil inteiro, abandonada pela equipe e saiu com a maior rejeição do #BBB. A gente sabe bem o pq da diferença de tratamento entre ela e a Bruna junto ao público: RACISMO! #BBB23 pic.twitter.com/JYlsQI4urb — Pamella de Luccas Rosa (@pamdelu) April 13, 2023