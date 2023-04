ENQUETE ‘BBB 23’ – Quem você quer eliminar: Amanda, Aline ou Cezar?

Trio disputa a preferência do público em ‘paredão relâmpago’ com eliminação na quinta-feira

Reprodução/ Gshow Amanda, Aline e Cezar estão no paredão



Em semana “turbo” no BBB 23, mais um paredão foi formado. Nesta terça-feira, 11, depois da eliminação de Fred Nicácio, a sister Sarah Aline venceu a prova do líder e indicou Amanda para o paredão. Pela casa, Cezar Black foi o mais votado (5) e foi ao paredão ao lado de Aline Wirley, que recebeu 2 votos. O trio disputa a preferência do público em eliminação na próxima quinta-feira, 13. No mesmo dia, outra prova do líder será feita. Enquanto o resultado não sai, vote na enquete da Jovem Pan e escolha quem você quer que saia da casa.

Quem você quer eliminar do BBB 23?

0% Amanda 2664 votos 0% Aline Wirley 5673 votos 0% Cezar Black 6040 votos Votar Novamente Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.