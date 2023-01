Bruna Griphao se revolta após dinâmica e rompe com grupo no ‘BBB 23’: ‘Para mim, deu’

Atriz disse que seus aliados não se posicionaram no Jogo da Discórdia e apenas ela teve coragem de se indispor

Reprodução/Globo Bruna Griphao criticou a postura dos seus aliados no Jogo da Discórdia



Bruna Griphao não gostou da forma como seu grupo se posicionou no Jogo da Discórdia que aconteceu na noite de segunda-feira, 30, no “BBB 23”. Após a dinâmica ao vivo, ela se reuniu com seus aliados na casa e surpreendeu ao dizer: “Para mim, deu esse negócio de grupo, estou falando numa boa, de coração”. A atriz deixou claro que gostaria que todos do grupo soubessem do seu posicionamento: “Quero que todo mundo escute, principalmente Lari, Fred e Paula”. Na visão de Bruna, os brothers não se posicionaram no Jogo da Discórdia e citou Larissa como exemplo. Na dinâmica, a professora de educação física apontou Gabriel Fop como uma pessoa “não confiável”, no entanto, eles jogam no mesmo grupo. “Não acho justo vocês votarem dentro do nosso grupo tendo a possibilidade de votar em outras duas pessoas que estavam ali. Quem continua pela mentalidade do grupo, se indispõe como eu me indispus com a Marvvila e aqui ninguém se indispõe com ninguém”, falou Bruna, que acredita que o grupo deveria se proteger nessas dinâmicas. “Então é isso, vamos ficar de ‘brincadeira’ no Jogo da Discórdia, a gente vai ficar votando entre a gente e fod*-se. Para mim, não faz sentindo. Ou a gente está em grupo ou a gente não está”, disparou. Após o desabafo da atriz, Fred refletiu e disse que o grupo precisa parar de levar o Jogo da Discórdia na “zoeira” e começar a se posicionar.