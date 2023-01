‘BBB 23’: Fred Desimpedidos escorrega em torta e cai no chão durante Jogo da Discórdia; assista

Tombo começou a viralizar nas redes sociais e internautas reagiram com risadas

Reprodução/Globoplay Fred Desimpedidos escorrega em torta e cai durante Jogo da Discórdia



O jornalista Fred Desimpedidos protagonizou um dos momentos mais marcantes do Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 30, no Big Brother Brasil 23. Ele escorregou em uma torta que estava no chão e caiu ao tentar sentar na cadeira, que fazia parte do “jogo”. Fred foi chamado para receber uma torta de Cristian, quando se desequilibrou e caiu. Os dummies e o empresário o ajudaram a levantar. Em poucos minutos do ocorrido, o tombo começou a viralizar nas redes sociais. “Tadinho. Eu tinha ficado no chão pela vergonha. Eu ri fredola, mas com todo o respeito”, disse um perfil no Instagram. Aos risos, um segundo internauta se comparou a Fred. “Eu não julgo porque me vi nessa cena”, escreveu. “Eu ri demais, mas estou com tanto dó coitado”, comentou um terceiro internauta. Após a queda, o apresentador Tadeu Schmidt perguntou como o brother estava. Fred disse que apenas bateu a mão, mas que estava tudo bem.