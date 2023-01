Gustavo Mioto e Rodrigo Mussi soltam indiretas após serem expostos por Key Alves no ‘BBB 23’

Cantor e ex-BBB fizeram posts após a jogadora de vôlei expor na casa com quais famosos ela já teve um affair

Reprodução/Globo Key Alves tem revelado no 'BBB 23' com quais famosos ela já ficou



O cantor Gustavo Mioto e o ex-BBB Rodrigo Mussi se manifestaram nas redes sociais após Key Alves falar no “BBB 23” sobre os artistas com quem ela já ficou. Enquanto bebiam cerveja no último domingo, 29, os brothers especularam com quais famosos a jogadora de vôlei já tinha vivido um affair, ela então comentou: “Eu já peguei e pegaria de novo, é isso a pergunta? O Xamã”. Após abrir o jogo, a sister falou: “Estou lascada”. Os colegas de confinamento pediram para Key revelar mais dois nomes, ela então disse: “Gustavo Mioto. Tem o Top 1, mas eu nunca posso falar, não tem como, não existe isso, é processo. Nossa, o que eu estou fazendo da minha vida”. O vídeo repercutiu nas redes sociais e Rodrigo foi envolvido na história porque Key já havia declarado em outra ocasião que ficou com o ex-BBB. A atleta, inclusive, tem uma tatuagem escrito “Mussi” no braço. “Desnecessária tamanha exposição, até falta de respeito… enfim”, postou Rodrigo no Twitter. Ele não citou Key, mas os seguidores entenderam como uma indireta para a sister. O ex-BBB excluiu o post após o assunto repercutir, no entanto seguidores tiraram prints. Gustavo, que também não citou a sister ao se manifestar, publicou: “Loucura… só queria ficar quieto aqui”. Dentro da casa, Key afirmou ainda que já ficou com o cantor João Gomes e com o jogador do Palmeiras Piquerez. No jogo, ela formou um casal com Gustavo.

