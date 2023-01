Bruno choca ao ‘sensualizar’ com cobra decorativa no ‘BBB 23’: ‘Fazendo barbaridades’

Vídeo em que o brother faz caras e bocas enquanto esfrega o objeto em seu corpo viralizou; assista

Reprodução/Globo Vídeo de Bruno com a cobra de decoração viralizou nas redes sociais



A festa que aconteceu no “BBB 23” na madrugada desta quinta-feira, 26, rendeu muitos memes – como Amanda dançando um hit do É o Tchan – e um momento inusitado que foi protagonizado por Bruno. Aparentemente alcoolizado, o brother ficou sensualizando com uma cobra decorativa na sala da casa mais vigiada do Brasil. Ele chegou a colocar o objeto nas suas partes íntimas enquanto fazia caras e bocas. O vídeo viralizou nas redes sociais. “Por favor, parem de compartilhar esse vídeo do Bruno ‘sensualizando’ com uma cobra de decoração”, pediu um seguidor. “Sobre o vídeo do Bruno com a cobra, se eu pudesse dar uma nota seria de repúdio”, escreveu outro. “A cada cinco tweets um é o viral do Bruno fazendo barbaridades com a cobrinha de decoração, pelo amor de Deus, estou traumatizada”, postou uma pessoa. “A bebida antes de matar, ela humilha, né?”, acrescentou outra. Assim que foi anunciado como um dos participantes do “BBB 23”, o alagoano foi comparado a Gil do Vigor. No entanto, ele não caiu nas graças do público como o ex-participante do “BBB 21” e já recebeu vários apelidos dos telespectadores como Gil do Pavor e Bruno Gaga. Ele entrou na casa fazendo dupla com Aline Wirley.

pior do que viny pra querer forçar meme esse bruno gaga pic.twitter.com/DsrWLoMXs6 — jaun (@joao_pedrx) January 26, 2023

PAREM DE COLOCAR ESSE VÍDEO DO BRUNO NA MINHA TIME LINE POR FAVOR #BBB23

pic.twitter.com/pIcxIX9fG9 — thomassss #BBB23 (@thmms7) January 26, 2023

Nossa eu não aguento mais ver o vídeo do Bruno se esfregando na cobra passando na minha TL. PAREM DE ENGAJAR ESSA COISA TENEBROSA, EU IMPLORO!!!pic.twitter.com/mvaHusVE2z — ✨Biela✨ (@ahhgabxs) January 26, 2023

POR FAVOR parem de compartilhar esse vídeo do Bruno “sensualizando” com uma cobra de decoração. #BBB23 pic.twitter.com/6gMDzhJrFd — zé ☭︎ (@juniorprofilo) January 26, 2023

Não aguento mais ver o Bruno se esfregando nessa cobra #BBB23 pic.twitter.com/TCvvYzh9ZP — Preta (@CarlaGaldino_) January 26, 2023

Sobre o video do Bruno com a cobra, se eu pudesse dar uma nota seria de repúdio pic.twitter.com/9e3kHoakFM — thics (@thimsilva) January 26, 2023