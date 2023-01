Rafael Portugal se posiciona após Dani Calabresa ser duramente criticada no ‘CAT BBB’

Humorista comandava o quadro de sucesso do ‘Big Brother Brasil’ antes da artista assumir seu posto

Reprodução/Globo Dani Calabresa assumiu o 'CAT BBB' após a saída de Rafael Portugal



O humorista Rafael Portugal saiu em defesa da também humorista Dani Calabresa após ela ter seu desempenho no “CAT BBB” comparado ao dele. A artista foi muito criticada após a estreia do quadro na última terça-feira, 24, no “BBB 23”. Dani assumiu o quadro que era comandado por Rafael no ano passado. Ela também enfrentou duras críticas na edição passada, que só foram amenizadas quando passou a imitar Jade Picon e agradou o público. Em um post no Instagram, o humorista elogiou sua sucessora. “Muitas palavras de comparação e falta de respeito. Agradeço ao carinho pelo trabalho que fiz no ‘CAT’, mas também peço carinho e respeito pela minha amiga Dani Calabresa”, declarou o humorista. “Lembro quando ainda sonhava em trabalhar como ator comediante e sentado em uma lan house ficava assistindo vídeos de stand-up e lá estava Dani já fazendo e já criando textos, abrindo caminhos e possibilidades, conquistando espaço e sendo inspiração. Tenho o privilégio de ser da geração da Dani, que faz tudo com muito carinho e talento. Obrigado, Dani, e todo respeito do mundo ao seu trabalho e trajetória.” Tadeu Schmidt, atual apresentador do reality, elogiou a postura de Rafael: “Você é craque fazendo graça e foi ainda mais espetacular falando sério!!! Linda mensagem!!! Fiquei ainda mais fã”.