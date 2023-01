Key Alves afirma ter visto Michael Jackson em uma van preta: ‘Lá em Bauru’

Sister falou que tem muito medo do cantor, que morreu em 2009, e que sonhou com ele várias vezes

Reprodução/Globo Key Alves falou no 'BBB 23' sobre o medo que sente de Michael Jackson



Key Alves contou no “BBB 23” que morre de medo do cantor Michael Jackson. Em uma conversa com Gustavo, Cezar e Gabriel Santana, a sister comentou: “O que eu sonhei já com esse Michael Jackson me chamando”. Todos riram e o ator que viveu Mosca em “Chiquititas” comentou: “Tem muita gente que tem medo do Michael Jackson”. A jogadora de vôlei então falou: “Tenho medo não, é cagaço”. O pavor que Key tem do cantor de Thriller é tão grande que ela disse que não consegue nem assistir a vídeos no TikTok com as músicas dele: “Quando começa, eu já pulo”. A sister de 23 anos também fez um comentário inusitado, afirmando que já viu o cantor no interior de São Paulo. “Posso estar muito louca, mas tenho tanto medo dele, que eu já vi ele numa van lá em Bauru. Dentro de uma van preta”, afirmou. Os brothers caíram na risada. Michael morreu em junho de 2009 aos 50 anos, vítima de uma intoxicação causada por medicamentos. Key e Gustavo enfrentam o paredão com Fred Nicácio e Marília. Nesta terça-feira, 24, a dupla mais votada irá para o Quarto Secreto e haverá uma nova votação para definir quem será eliminado e quem irá retornar ao jogo para a surpresa dos outros participantes.