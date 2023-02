Luciana Gimenez nega separação após namorado curtir Carnaval sozinho: ‘Existe confiança’

Equipe da apresentadora informou que ela não foi para Salvador por causa do acidente que sofreu em janeiro

Reprodução/Instagram/lucianagimenez/renatobreia Luciana Gimenez não viajou com Renato Breia, pois se recupera de acidante



A apresentadora Luciana Gimenez negou nesta sexta-feira, 17, que seu namoro com o empresário Renato Breia tenha chegado ao fim. Os rumores de separação começaram após o parceiro da artista ser visto sozinho curtindo um bloco de Carnaval em Salvador, na Bahia. O próprio Renato fez posts nas redes sociais mostrando que caiu na folia com os amigos na noite de quinta-feira, 16. Em conversa com a Jovem Pan, a assessoria de imprensa da apresentadora do “SuperPop” esclareceu: “Eles não terminaram, o casal está junto. Eles possuem um namoro sadio e tranquilo. A Luciana também iria para Salvador. Eles já tinham comprado tudo há um tempo e ela sofreu o acidente. Não tinha o porquê do Renato não viajar. Existe confiança no namoro”. No dia 7 de janeiro, Luciana sofreu um grave acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. Ela foi socorrida no local e levada de ambulância para o hospital. Ao ser examinada, foi constatada uma fratura em quatro lugares diferentes da sua perna e ela precisou fazer uma cirurgia de emergência. Durante o processo de recuperação, a apresentadora chegou a usar uma cadeira de rodas para conseguir se locomover.