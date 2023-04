Campeã do ‘BBB 23’, Amanda revela primeira coisa que fará com prêmio de R$ 2,8 milhões

‘Agora dá para pagar. São 19 anos’, comentou a médica ao falar que dívida antiga vai conseguir quitar

Reprodução/Globo Amanda vai usar parte do prêmio do 'BBB 23' para pagar o Fies



Com 68,9% dos votos, Amanda venceu o “BBB 23” e deixou o reality com o maior prêmio da história do programa: R$ 2.880.000. O valor foi aumentando durante a temporada, seguindo uma nova dinâmica na qual os participantes tinham que apostar toda semana quem seria eliminado no paredão. Após a grande final, a médica participou do “Bate-papo BBB” e revelou que a primeira coisa que vai fazer com o prêmio é quitar uma dívida antiga. “Vou pagar o Fies. Teve um mês que eu dei uma atrasada, foi para protesto o meu nome, falei: ‘Meu Deus’. Agora dá para pagar. São 19 anos”, falou a campeã do “BBB 23”. O Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) é um programa do governo que permite que os estudantes matriculados em instituições de ensino pagas financiem parte ou o valor total de um curso superior. Amanda disse que foi graças ao Fies que conseguiu cursar Medicina. “Sou extremamente grata, eu seria hipócrita de não dizer que é graças a ele que financiei 100% da minha faculdade. Estou muito feliz de poder concluir isso. Nada de Serasa. Quando eu ver aquele dinheiro na frente, não sei nem como eu vou reagir”, concluiu a sister.