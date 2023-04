Com fã-clube forte, Amanda vence ‘BBB 23’, mas insatisfação de parte do público ameaça sucesso pós-reality

Vista como ‘planta’ no jogo por muitos telespectadores, a médica pode não ter o mesmo êxito que Juliette fora da casa mais vigiada do Brasil

Reprodução/ TV Globo Vitória de Amanda divide opiniões e isso pode ameaçar seu sucesso pós-reality



Assim como previsto, o “BBB 23” terminou consagrando Amanda como a campeã da edição. A vitória da sister, no entanto, desagradou parte do público, que torcia para ver nomes como Domitila Barros e Cezar Black na final. A vitória da médica se deu graças à força do fã-clube que, mesmo sem saber, criou aqui fora. O discurso de que não se sente uma mulher padrão, o jeito desastrado, as danças engraçadas nas festas e a proximidade com Cara de Sapato foram fundamentais para o crescimento de Amanda. Por outro lado, muitos telespectadores rotularam a sister como uma das “plantas” da edição. Ela chegou a virar piada nas redes sociais por aparecer frequentemente dormindo na casa. Um dos participantes que mais criticou o protagonismo que Amanda ganhou no reality sem movimentar o jogo foi Fred Nicácio.

“As pessoas não veem nada de jogo da Amanda porque era muito assim: quer saber em quem a Amanda vota, vê em quem o Sapato vota, quer saber quem a Amanda vai puxar no Jogo da Discórdia, vê quem o Sapato vai puxar. Sempre foi assim. Era uma sensação nossa aqui dentro e lá fora também, mas existe uma blindagem da Amanda por causa desse crescimento do pseudo casal que nunca existiu, mas que as pessoas criaram. Isso gera uma aceitabilidade porque tem fãs”, declarou o médico em uma conversa que teve Marvvila após retornar ao jogo pela repescagem. Sapato e Amanda foram, de fato, shippados pelo público, mas o casal não chegou a acontecer. O lutador foi expulso do jogo por importunação sexual devido às atitudes que teve com a mexicana Dania Mendez, mas isso não afetou a força de Amanda, que a essa altura já tinha um fã-clube que a defendia com unhas e dentes nas redes sociais e que organizou mutirões para levá-la à final e torná-la campeã.

Apesar de faturar o prêmio milionário e deixar o programa com um diversos fãs, o sucesso de Amanda no pós-reality ainda é incerto. Isso porque, o “BBB 23” foi perdendo força na reta final quando os últimos integrantes do quarto Fundo do Mar foram eliminados. A vitória de Arthur Aguiar no “BBB 22” é um exemplo de que ganhar o programa não garante um sucesso estrondoso. O ator entrou na casa para limpar sua imagem após Maíra Cardi expor as diversas traições dele. O artista conseguiu cativar uma legião de fãs, que se autodenominou “padaria”, mas ao sair da casa, ele não conseguiu emplacar na carreira de cantor – algo que tentou após vencer o reliaty. Ele também não teve muito espaço na Globo – diferente de outros ex-BBB’s. Gil do Vigor e Rafa Kalimann, por exemplo, não ganharam suas edições, mas garantiram um contrato com a emissora. Juliette, campeã do “BBB 21”, teve um pós-reality diferente do de Arthur. A maquiadora deixou o programa com mais de 23 milhões de seguidores, ganhou um documentário sobre sua trajetória chamado “Você Nunca Esteve Sozinha”, foi chamada para ser embaixadora da Globoplay e teve o apoio de Anitta para se lançar como cantora.