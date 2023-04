Cara de Sapato deixa vazar áudio de Aline Wirley e comentários da ex-BBB chocam: ‘Não mudou nada’

Cantora reclamou de ter que dar uma entrevista ao lado de dois colegas de confinamento; assista

Reprodução/Globo Em áudio vazado, Aline Wirley reclamou de uma entrevista que precisou dar ao sair do 'BBB 23'



O lutador Cara de Sapato deixou vazar acidentalmente uma conversa na qual a cantora Aline Wirley está reclamando da entrevista que precisou dar após deixar o “BBB 23”como a vice-campeã da edição. No vídeo publicado nos stories do Instagram, Sapato contava aos seguidores que seus fãs registraram uma estrela em homenagem a ele e a Amanda Meirelles. “Ganhamos a estrela, Amandinha”, comentou o lutador. “Está bom para vocês? Nós estamos chocados”, falou a campeã do reality. No entanto, o que chamou atenção foi a conversa que rolava ao fundo, no qual é possível ouvir a ex-integrante do Rouge dizendo: “Um monte de compromissos, a gente virado igual… eu estava vegetando. Aí encontrei Fred Nicácio. Aí colocaram eu, o Fred e a Domitila para fazer uma entrevista. Eu falei: ‘P*ta que pariu, mano. O que é isso?’”. O comentário de Aline foi feito aparentemente em sua casa, onde se reuniu com Sapato, Amanda, Fred Bruno e Bruna Griphao. Nas redes sociais, a postura da cantora foi criticada. “Aline completamente ridícula! Não mudou nada”, comentou uma pessoa no Twitter. “O programa já acabou e Aline Wirley segue se reunindo para falar mal de Domitila… realmente era recalque”, escreveu outra. “A Aline falando mal da produção porque colocou ela para gravar com a Domitila e o Fred e me juraram que ela ia chutar o [grupo] Deserto aqui fora”, acrescentou mais uma.

Aline completamente RIDÍCULA! Não mudou nada🤮pic.twitter.com/te79JU2WXC — Lucka |🍪.🦁| (@hiLuckanpt) April 28, 2023

O tanto que eles devem ter falado mal do nicacio Domitila e o resto do povo 🗣️ são os mesmo que a gente viu por 3 meses tudo hipocrita a Aline uma vergonha maior chacota essa omissa pic.twitter.com/2eyKucc2jE — kah (@kabiscoiteira) April 28, 2023

o programa já acabou e aline wirley segue se reunindo pra falar mal de domitila… realmente era recalque domitila barros sempre sendo inocentada pelo tempo pic.twitter.com/pnh9U1cKvl — 🦁 (@m1sstica) April 28, 2023

a aline ganhou 150mil por ter sido omissa e conivente com o deserto vcs acham msm que ela ia mudar aqui fora pic.twitter.com/ikjKnkkRGQ — henrique (@riqueluix) April 28, 2023

Conviver com Domitila e Fred durante meia hora = 🤬🤮🤢😨

Receber indiciado por importunação sexual em sua casa = 😍🤩❤😘 Assim é Aline Wirley — Luiz (@luiz_sousa88) April 28, 2023

“ai pq a aline vai precisar de mto acolhimento aqui fora. vai ser muito duro pra ela. vai precisar de apoio” kkkkkk pelo visto ela num tá querendo kkkk e mais. ainda acha que tá abafando https://t.co/vIky3LFNy8 — #BBB23 – Preta (@pretademaiss) April 28, 2023