Após comentário de Virgínia Fonseca, Karen Bachini diz que não adulterou teste da polêmica base

Maquiadora disse que não tem nada contra a influenciadora e que sua crítica foi apenas ao produto

Reprodução/Instagram/virginia/karenbachini Karen Bachini falou sobre a resenha que fez da base lançada por Virgínia Fonseca



A influenciadora e maquiadora Karen Bachini decidiu se posicionar após a também influenciadora Virgínia Fonseca comentar pela primeira vez sobre a resenha viral que ela fez da sua polêmica base – que foi lançada originalmente no valor de R$ 199,90. No vídeo em que Karen testa o produto, viralizou o momento em que ela joga água no rosto e a base a prova d’água, aparentemente, sai com facilidade. “Vou falar de coração. Quando a gente vai fazer um produto, a gente lança o que a gente gosta. Eu gostei muito da base, é a única que eu uso. Eu amo essa base, na minha pele fica incrível. Eu saio, ela dura o dia inteiro. Depois vem uma pessoa falar que não gostou e virar tudo o que virou… acho que as pessoas tinham que experimentar e cada um dar seu feedback”, comentou Virgínia em uma live da WePink, que é a sua marca de cosméticos. “Para mim, a minha base é a melhor do mercado, porque eu só uso ela. Só tem ela e ponto.”

O comentário da mulher de Zé Felipe não passou despercebido e foi visto como uma indireta para Karin. Nesta segunda-feira, 17, a influenciadora negou que fez sua crítica com o intuito de prejudicar Virgínia. “Sou maquiadora profissional e faço resenha de produtos de beleza há mais de 16 anos. Se colocar na ponta do lápis, já testei e resenhei centenas de marcas diferentes, milhares de produtos nacionais e importados. Vou continuar fazendo isso. É meu trabalho. Tenho muito orgulho da minha carreira. Quando testo alguma coisa, faço de tudo pra ser o mais didática possível. Estudo e analiso tudo o que envolve o produto”, escreveu no Twitter. “Já fiz críticas negativas a muitos produtos de marcas que eu gosto e uso, alguns assinados por colegas minhas, inclusive. Já critiquei linhas inteiras e fui convidada a oferecer consultoria para a reformulação dos produtos. Quem me acompanha sabe disso.”

Karin disse que as pessoas que conheceram seu trabalho por causa do vídeo em que testa a base da Virgínia precisam entender que ela já faz esse tipo de análise há muito tempo. “Insinuar que eu critiquei um produto e até adulterei um teste com objetivo de prejudicar alguém é absurdo. Não tenho absolutamente nada contra a Virginia, contra a família dela, o trabalho dela ou contra a WePink. Inclusive gostei dos blushes da marca e falei isso na resenha que eu fiz sobre eles. Também tenho uma linha de maquiagem e sei que lidar com a opinião das pessoas faz parte. As pessoas que veiculam minhas críticas a um produto como críticas a quem fez o produto têm problemas sérios de interpretação”, concluiu.

A V-word falando que a base dela é “a melhor do mercado” e as pessoas só não gostaram por causa da opinião de UMA PESSOA (A.K.A Karen Bachini) 🗣 pic.twitter.com/FJpERRJRLw — BCharts (@bchartsnet) April 17, 2023

Tenho muito orgulho da minha carreira. Quando testo alguma coisa, faço de tudo pra ser o + didática possível. Estudo e analiso tudo o que envolve o produto: fórmula, posicionamento, embalagem, valor, durabilidade, qualidade etc. Ele entrega o que promete? Ele vale o que custa? — Karen Bachini (@kahbak) April 17, 2023