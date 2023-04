Cezar Black revela motivo de ter pedido sunga apertada no ‘BBB 23’: ‘Aquela pegada PP’

Décimo quarto eliminado desta edição assistiu à cena durante participação no BBB – A Eliminação

Reprodução/Globoplay Cezar Black de sunga branca no Big Brother Brasil 2023



O enfermeiro Cezar Black revelou nesta quarta-feira, 19, o motivo de ter pedido uma sunga mais apertada durante o confinamento no Big Brother Brasil 2023. Durante participação no BBB – A Eliminação, com Ana Clara e Bruno De Luca, o décimo quarto eliminado desta edição assistiu à cena, em que a atriz Bruna Griphao ainda comenta que ele gostaria de “marcar o jubileu”, e explicou o motivo. “Eu queria deixar ele no jeito. Estava muito folgadona, eu perdi muito peso, então ficou meio folote, sambando no corpo. Eu queria uma sunga mais justinha, aquela pegada PP, sunga PP”, brincou Cezar Black. O apresentador Bruno De Luca ainda o questionou: “para valorizar o jubileu?”. Na sequência o enfermeiro confirma que era para “valorizar” e também relembra que o “fiscal de cueca” era o biomédico Ricardo Alface, que em uma oportunidade brincou com o pedido de Cezar dentro da casa mais vigiada do país.