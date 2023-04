Cezar Black deve ser demitido de hospital por causa do ‘BBB 23’; entenda

Unidade de saúde onde enfermeiro trabalha abriu um processo administrativo contra o brother por suposto abandono de emprego

Reprodução/TV Globo Cezar Black continua no 'BBB 23' e pode perder emprego



O enfermeiro Cezar Black pode ficar desempregado assim que sair do Big Brother Brasil 2023. Isso porque o Hospital Universitário de Brasília, onde o participante do reality trabalha, abriu um processo administrativo contra o brother por suposto abandono de emprego. Dias antes do programa começar, em janeiro, Black tirou férias. Já em fevereiro, como ele continuou na casa mais vigiada do Brasil, seu banco de horas e abonos começaram a ser gastos. Com o fim de todos os direitos, o enfermeiro passou a ter acumulo de ausências no trabalho sem explicação prévia. A situação resultou em descontos na folha salarial a partir de março, quando foi aberto o processo para apurar um possível abandono. Conforme prevê o artigo 64 da Lei nº 840/2011, as “faltas injustificadas por mais de 30 dias consecutivos” são consideradas como “abandono de cargo”, que podem gerar demissão por justa causa. O hospital informou que Black terá direito de se defender. No entanto, a unidade de saúde disse que precisam seguir os protocolos. Até o momento, a equipe de Cezar não se manifestou sobre o assunto.