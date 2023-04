Moonbin, cantor de k-pop com show marcado no Brasil, morre aos 25 anos

Artista foi encontrado morto em seu apartamento em Seul, na Coreia do Sul; autoridades locais investigam possibilidade de suicídio

Reprodução/Instagram/officialastro Moonbin faria show exclusivo em São Paulo em junho deste ano



O cantor Moonbin, que fazia parte do grupo de k-pop ASTRO, morreu aos 25 anos nesta terça-feira, 18. O corpo do artista foi encontrado em seu apartamento em Seul, na Coreia do Sul. Segundo o portal sul-coreano Soompi, as autoridades locais investigam a possibilidade de que Moonbin tenha cometido suicídio. Os policiais asseguraram que ainda irão analisar a autópsia para definir com precisão e detalhes a causa da morte. Moonbin seguia carreira no k-pop desde 2016. Ele estreou no gênero com a banda ASTRO, que atingiu altas posições em paradas musicais internacionais pelas faixas de rap e pop. Em junho deste ano, Bin se apresentaria em um show exclusivo com seu projeto alternativo “Moonbin & Sanha”. A apresentação aconteceria no Terra SP, com pacotes exclusivos para conhecer os artistas. A Fantagio, empresa que agencia a carreira do cantor, emitiu uma nota esclarecendo a situação: “Pedimos paciência e, sobretudo, respeito à história do artista e suas conquistas. Que possamos lembrar sempre de Moonbin como figura grandiosa, de muitos talentos e um coração de ouro”, escreveu.