Status do WhatsApp ganha cinco novos recursos para aproximar contatos mais próximos

Novidades estarão disponíveis, de forma gradual, para todos os usuários nas próximas semanas

DENIS CHARLET / AFP Status do WhatsApp ganha cinco novos recursos



O WhatsApp anunciou nesta terça-feira, 7, que o status ganhou cinco novos recursos. De acordo com o aplicativo de conversa, o objetivo é aproximar os contatos mais próximos, como amigos e familiares. As novidades estarão disponíveis, de forma gradual, para todos os usuários nas próximas semanas. Uma das novas funções é o “seletor de público”, parecido com o “melhores amigos” do Instagram. Nela, o usuário vai escolher os contatos que poderão ver as publicações de status. Inclusive, nas configurações de privacidade, será possível escolher amigos e familiares mais próximos em cada status que for adicionado. Outro recurso são os círculos de status no perfil. Os contatos mais próximos ganham um círculo em volta da foto de perfil para diferenciá-los. A publicação de áudios no status também estará disponível. O usuário poderá gravar e publicar mensagens de voz de até 30 segundos. O quarto recurso lançado nesta terça-feira são as prévias de links no status. Ao publicar um link no status, uma prévia visual do conteúdo será exibida da mesma forma que ocorre com as mensagens tradicionais. A quinta novidade é que agora o WhatsApp terá reações aos status publicados. Serão disponibilizados apenas oito emojis. Além deles, o usuário poderá reagir com mensagens de texto, voz, figurinha, entre outros.