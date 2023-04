Com 68,86% dos votos, Ricardo Alface é o 17º eliminado do ‘BBB 23’

Biomédico encarou a professora de educação física Larissa, que recebeu 31,14% dos votos

Reprodução/Globo Biomédico Ricardo Alface é o 17º eliminado do 'BBB 23'



Os fãs do Big Brother Brasil conheceram na noite desta quinta-feira, 20, o 17º eliminado, o penúltimo desta edição. Com 68,86% dos votos, o biomédico Ricardo Alface deixou a casa mais vigiada do país. O brother encarou a professora de educação física Larissa, que recebeu 31,14% dos votos. Durante sua participação no reality show, Alface, como ficou conhecido, teve personalidade e, na maioria das vezes, jogou sozinho. O até então pipoca era do Quarto Deserto e no fim da temporada, após brigas com colegas de confinamento, se mudou para o Quarto Fundo do Mar. Ele ainda se relacionou com Sarah Aline dentro ‘BBB 23’, que foi a 15ª eliminada. Com a saída dele, estão no programa ainda, além de Larissa, a médica Amanda, a atriz Bruna Griphao e a cantora Aline Wirley.