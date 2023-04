Thiago Nigro arma pegadinha para Maíra Cardi dentro de avião; veja o que aconteceu

Surpresa foi feita durante viagem para Israel; influenciadora comentou que ‘avião inteiro parou’

Reprodução/Instagram/thiago.nigro Thiago Nigro e Maíra Cardi assumiram namoro no dia 1º de março



O youtuber Thiago Nigro armou uma pegadinha para a influenciadora Maíra Cardi dentro de um avião, em viagem para Israel. O casal viaja para o país no Oriente Médio para passar por uma missão espiritual. E durante o voo Maíra já teve uma surpresa. O dono do canal Primo Rico pediu para que a melhor amiga da influenciadora, Juliana Lagos, fosse viajar com eles, sem que ela soubesse. Juliana então se disfarçou com acessórios e pediu para tirar uma foto com Thiago e Maíra como se fosse uma fã. No momento da foto, Juliana tirou o óculos e o lenço que cobria seu rosto e a influenciadora foi à loucura. “Sensacional. O avião inteiro parou, foi algo surreal que ele me fez”, comentou Maíra nos stories do Instagram. “Eu acho que era uma fã. E o Thiago estava louco de pedir para ela retirar o lenço”, brincou. Ela ainda agradeceu pela pegadinha. “Te amo, amor. Obrigada pela surpresa, você não existe. Te amo, amiga. Só você para fazer uma dessas”, completou.