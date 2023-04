Ed Gale, intérprete de Chucky em ‘Brinquedo Assassino’, é investigado por planejar sexo com menor

Caso foi parar na polícia após o ator conversar com um perfil falso achando que era de um garoto de 14 anos

Reprodução/YouTube/MGMStudios/Instagram/cc.unit Ed Gale interpretou Chucky no longa Brinquedo Assassino (1988)



O ator Ed Gale, intérprete de Chucky no filme “Brinquedo Assassino” (1988), está sendo investigado pela polícia de Los Angeles por trocar mensagens de teor sexual com menores de idade. O caso foi parar nas mãos das autoridades após ele conversar com um perfil falso controlado por uma organização chamada “Creep Catchers Unit” (CC Unit), que busca identificar pedófilos na internet. O artista de 59 anos achou que estava mantendo uma conversa com um garoto de 14 anos. Ele entrou em contato com o perfil falso em fevereiro deste ano e, ao longo dos meses, tentou conseguir fotos nuas do menor de idade com pensou estar conversando. O grupo por trás do perfil foi recentemente até o apartamento de Ed e, ao confrontá-lo, ele admitiu em frente às câmeras que teve conversas online de cunho sexual com outros menores de idade. Ele também confessou que planejava fazer sexo com o garoto de 14 anos do perfil falso. Com as evidências em mãos, a CC Unit acionou a polícia que, ao Daily Mail, confirmou que investiga o caso. A polícia não decretou prisão em flagrante devido ao estado de saúde de Ed, que faz uso de um tubo de respiração ligado a um tanque de oxigênio. Os aparelhos eletrônicos do artista foram apreendidos e a investigação continua.