Globo muda horário do ‘BBB 23’ para transmitir Carnaval do Rio; confira

Formação do paredão neste domingo será mais cedo devido ao desfile das escolas de samba

Divulgação Reality show será mais cedo neste domingo e segunda por causa do Carnaval



Os fãs de BBB precisam estar atentos aos horários do reality show neste domingo, 19, e segunda-feira, 20. A TV Globo alterou a grade de sua programação para encaixar a transmissão dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que começam neste domingo. Sendo assim, o BBB 23 começa neste domingo, dia de formação do paredão, às 21h15 (horário de Brasília). O desfile começa às 22h15. Os horários serão repetidos nesta segunda-feira. Como adiantou durante a semana, o paredão será triplo desta vez. O anjo imuniza, o líder Cezar indica um brother/sister, a casa escolhe mais um em votação aberta que se juntam a Fred, emparedado na prova do líder. O influenciador tem o poder de contragolpe e os quatro vão para a prova bate-volta.