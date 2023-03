ENQUETE ‘BBB 23’ – Quem você quer eliminar: Domitila Barros, Key Alves ou Sarah Aline?

MC Guimê e Marvvila conseguiram se livrar da votação do público na prova Bate e Volta

Reprodução/Globo Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline estão no oitavo paredão



O oitavo paredão do “BBB 23” está formado e disputam a permanência na casa três mulheres: Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline. Na semana passada, o Big Fone tocou duas vezes. Na primeira, MC Guimê atendeu e indicou Cezar e Key ao paredão. Na segunda, foi o enfermeiro quem atendeu e, com isso, conseguiu se salvar da berlinda. Guimê ganhou a Prova do Anjo pela segunda vez consecutiva e imunizou Bruna Griphao. “Fiquei muito dividido entre duas pessoas que eu gosto muito. Aqui é um jogo que tem que fazer escolhas difíceis. Vou escolher quem me escolheu desde o começo como prioridade”, declarou o cantor ao dar o colar para a atriz. O líder Fred indicou Sarah Aline visando movimentar o jogo. A casa foi dividida em dois grupos para votar e Larissa e Marvvila foram as mais citadas no primeiro. Fred precisou dar o voto de minerva e salvou a professora de educação física, com quem vive um affair na casa. O segundo grupo indicou Domitila Barros e Cezar, que tinha direito a um contragolpe e mandou Guimê para o paredão. Na prova Bate e Volta, o funkeiro e Marvvila se saíram melhor e escaparam da votação do público.

Quem você quer eliminar do 'BBB 23'?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.