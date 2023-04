ENQUETE ‘BBB 23’ – Quem você quer que fique: Domitila, Amanda, Larissa ou Marvvila?

Diferente das demais eliminações, participante menos votado será o eliminado da próxima terça-feira, 4

TV Globo/Reprodução Público deverá votar em qual das participantes quer que permaneça no jogo



Neste domingo, 2, o “BBB 23” deu início a uma nova eliminação, porém com uma dinâmica diferente. A casa formou um paredão quádruplo e o público deverá votar em um jogador para continuar na competição. Aquele que receber menos votos para sua permanência será eliminado na terça-feira, 4. A noite começou com a dona do Poder Curinga, Sarah Aline, sendo informada que teria direito à imunidade no paredão. Em seguida, a dupla de anjos Amanda e Larissa imunizaram Bruna Griphao. A líder Aline Wirley indicou Domitila Barros, questionando o jogo dela e atitudes que contradizem o discurso de empoderamento feminino defendido pela Miss. Na votação fechada, os participantes puderam dar dois votos cada, em jogadores distintos. Pela votação da casa, Amanda e Larissa receberam 5 votos cada. Já dentro do paredão, Larissa pode dar uma imunidade relâmpago um jogador e escolheu Ricardo. Já Amanda optou por Fred Nicácio. Com isso, César Black e Marvvila foram para o paredão. Na prova bate-volta, César Black escapou.

Quem você quer que fique no 'BBB 23'?

0% Domitila Barros 2672 votos 0% Larissa 1558 votos 0% Amanda 2356 votos 0% Marvvila 1624 votos Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.