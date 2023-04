ENQUETE ‘BBB 23’ – Quem você quer que ganhe o BBB: Amanda, Aline Wirley ou Bruna Griphao?

Com eliminação de Larissa, neste domingo, 23, restaram as três para disputar a final do reality show, que acontece na terça-feira, 25

Reprodução/gshow Bruna Griphao, Aline Wirley e Amanda são as finalistas do BBB 23



O BBB 23 conheceu neste domingo, 23, as três finalistas que vão disputar o prêmio que já passa dos R$ 2,8 milhões, a maior premiação da história do programa. Aline Wirley e Bruna Griphao se juntaram a Amanda após se salvarem do último paredão e foram as últimas participantes que sobraram na casa após a eliminação de Larissa, com 49,98% dos votos. A grande final do “BBB 23” acontece na próxima terça-feira, 25, e o público terá de votar para decidir o campeão da vigésima terceira edição do programa.

Quem você quer que ganhe o BBB 23?

0% Amanda 59 votos 0% Aline Wirley 38 votos 0% Bruna Griphao 35 votos Votar Novamente Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.