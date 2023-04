Ex de Thiago Nigro desativa redes sociais após influenciador ficar noivo de Maíra Cardi

Camila Ferreira tirou seus perfis do ar depois de fazer posts que foram vistos como indiretas, sendo que em um deles ela escreveu: ‘Belo casal formam: The e Mônio’

Reprodução/Instagram/thiago.nigro Maíra Cardi e Thiago Nigro assumiram namoro em março deste ano



Camila Ferreira, ex-mulher de Thiago Nigro, o Primo Rico, desativou as redes sociais após fazer aparentes indiretas sobre o fato do influenciador de finanças ter ficado noivo de Maíra Cardi. “Belo casal formam: The e Mônio”, postou Camila no Twitter. Em outro post, ela acrescentou: “Um fato: O mundo é projetado para pessoas racionais, insensíveis e frias”. As publicações da ex de Thiago repercutiram neste domingo, 23, e ela decidiu apagá-las dizendo que haviam viralizado e ela só queria paz. Pouco depois disso, Camila foi mais radical e desativou tanto sua conta do Twitter quanto a do Instagram. Maíra divulgou nesta sexta-feira, 22, pelas redes sociais que Thiago a pediu em casamento logo após ela ser batizada. “Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que esse para me pedir em casamento! Ainda emocionada e com o coração acelerado do batismo, as primeiras palavras que ouvi foram as suas, se declarando de uma forma mágica e única que jamais vivi”, declarou a influenciadora. Thiago assumiu namoro com a ex-BBB no início de março deste ano, um mês após comunicar o fim do seu casamento com Camila.