ENQUETE – Quem você quer que volte do Quarto Secreto: Fred Nicácio ou Marília?

Novo ‘paredão’ entre a dupla será decidido na quinta-feira entre quem sai e quem volta

Divulgação; instagram @mariliamiranda Dupla entrou junta no reality e agora são rivais no paredão



O médico Fred Nicácio e a maquiadora Marília foram os primeiros “eliminados” do Big Brother Brasil 23 nesta terça-feira, 24. Em uma nova dinâmica do programa, a dupla foi escolhida por 69,28% do público para entrar em um quarto secreto e na quinta-feira um dos dois será eliminado definitivamente, enquanto o outro voltará para a casa. O público vai escolher no site oficial do BBB quem vai ficar. Enquanto isso, aqui você escolhe quem você quer que permaneça na casa.

Quem deve voltar do Quarto Secreto?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.