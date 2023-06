Ex-participante do ‘BBB 23’ faz harmonização facial; confira resultado

Procedimento incluiu preenchimento de mandíbula, correção de assimetria no lábio e aplicação de botox; responsável pela harmonização já realizou o processo em outros ex-brothers

Globo/Reprodução Participante protagonizou polêmicas e relacionamento durante sua passagem pelo reality show da TV Globo



O ex-participante do reality show ‘Big Brother Brasil 23‘ Gustavo ‘Cowboy’ Benedeti, passou por uma harmonização facial nos últimos dias. Ele realizou o procedimento com o médico Danilo Bravo, em São Paulo, que também foi responsável por fazer as harmonizações em Bruno Gaga e Cristian Vanelli, ex-colegas de confinamento no programa da TV Globo. O médico compartilhou os resultados do procedimento em Gustavo e afirmou que esse foi o efito imediato, sendo que, a tendência é que algumas áreas desinchem nos próximos dias. Segundo o especialista, o ex-brother realizou um preenchimento da mandíbula, das olheiras e do bigode chinês, uma correção de assimetria no lábio, passou por um laser na pele e por botox. “Tô ficando bonito”, brincou Gustavo após o procedimento.

Confira o resultado: