Netflix anuncia data de lançamento de ‘A Fuga das Galinhas 2’

Filme chegará à plataforma de streaming até o fim deste ano e terá nomes como Zachary Levi, Thandie Newton e Bella Ramsey no elenco

Reprodução/ Instagram @aardman Anúncio foi feito pela Netflix durante o Festival de Animação de Annecy



A Netflix anunciou a data de lançamento da sequência do filme ‘A Fuga das Galinhas‘. O novo filme chegará à plataforma de streaming no dia 15 de dezembro deste ano e se chamará “Chicken Run: Dawn Of The Nugget” (“A Fuga das Galinhas: A Ascenção do Nugget”, em tradução livre). A data foi anunciada durante o painel da Netflix no Festival de Animação de Annecy, onde a plataforma exibiu alguns minutos do novo longa, que detalhou parte da história. Nesta nova versão, os protagonistas Ginger e Rocky serão dublados por Thandie Newton (“2012” e “Missão Impossível 2” ) e Zachary Levi (“Shazam” e “Enrolados”). Além deles, Bella Ramsey (“The Last Of Us”) também estará no filme. O longa original foi lançado em 2000 e arrecadou mais de US$ 220 milhões na bilheteria. A direção será de Sam Fell (“ParaNorman”) e roteiro de Karey Kirkpatrick e John O’Farrell, dupla que trabalhou no primeiro filme.