Filho de Lula opina sobre Cara de Sapato, e irmão do lutador rebate: ‘Lembre-se do caso do seu pai’

Luis Claudio disse que achou ‘bizarro’ ver as pessoas comemorando que o ex-BBB foi a uma festa um mês depois dele ser expulso do reality da Globo acusado de assediar uma mulher

Reprodução/Instagram/luisclaudioluladasilva/caradesapato Luis Claudio, filho de Lula, discutiu com Mario Figueiredo, irmão de Cara de Sapato



O preparador físico Luis Claudio, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), discutiu com o advogado Mario Figueiredo, irmão do lutador Cara de Sapato, nesta sexta-feira, 28. A troca de farpas pelas redes sociais começou após Luis postar no Twitter: “Para mim, é muito bizarro o cara assediar uma mulher ao vivo e nem 30 dias depois estar na TV e geral comemorando que ele foi a uma festa”. Mario rebateu: “Sério que você está falando isso? Lembre-se do caso do seu pai. Passou pelo que passou, respondeu vários processos, foi delatado, ficou preso e depois foi inocentado. Acorda, Lulinha”. O filho do presidente saiu em defesa do pai: “Foi inocentado porque não tiveram provas contra ele… o outro cometeu assédio ao vivo… muito boa a sua comparação”. O bate-boca repercutiu na internet e Luis voltou às redes sociais para dizer que não estava julgando o lutador.

“Fiz um comentário mais cedo sobre um ex participante do ‘BBB’, eu não estou julgando ele, sei bem que quem fará isso é a justiça, se ele é uma boa ou uma má pessoa, não me diz respeito… ele cometeu um erro gravíssimo que foi transmitido ao vivo, filmado em diversos ângulos. O que me impressionou nisso tudo é o cara ir a uma festa do programa e milhares de pessoas comemorarem a volta dele, inclusive várias mulheres comemorando… não acho que ele tem que ser isolado muito menos escarrado da sociedade, porém, para mim, a mensagem que está sendo passada é que se você comete um erro gigantesco como o que ele cometeu, você pode passar impune ou até mesmo sair maior do que antes de cometer o erro”, escreveu o preparador físico. Sapato foi expulso do “BBB 23” acusado de importunação sexual pelas atitudes que teve com a mexicana Dania Mendez.

O caso passou a ser investigado e, em nota enviada à Jovem Pan, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que, “de acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, o inquérito foi concluído e enviado ao Ministério Público”. O MP-RJ declarou que “a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica da área Oeste/Jacarepaguá confirma o oferecimento de denúncia, mas não pode fornecer mais informações devido ao fato de o processo tramitar sob sigilo de Justiça”. O advogado de Sapato, Thiago Andrade, declarou que “a defesa discorda frontalmente do entendimento da delegada” que indiciou o lutador. “Embora o crime de importunação sexual independa de iniciativa da ofendida, o Estado e a lei penal não podem desprezar a manifestação clara, lúcida e espontânea da vítima no sentido de que, no seu juízo íntimo, não houve importunação, constrangimento ou desrespeito. Do contrário, uma lei penal que se presta a proteger a liberdade sexual da mulher estaria, na verdade, suprimindo-a”, disse Thiago em nota.